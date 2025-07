Kospo in viola: perché il Barcellona ha preferito darlo a Pioli anziché tenerlo

Notizia del giorno è l'acquisto della Fiorentina dal Barcellona di Emil Kospo, difensore centrale svizzero classe 2007. La società spagnola ha ceduto il talento elvetico al club gigliato mantenendo un diritto di recompra: questo perché in Catalogna credono molto nel ragazzo ed ecco, infatti, che il suo addio ha sorpreso tanti addetti ai lavori e tifosi dalle parti blaugrana. I dirigenti del Barcellona hanno preferito cederlo piuttosto che tenerlo ancora nella loro seconda squadra - in cui ha giocato per due stagioni - anche a causa della retrocessione di questa formazione in Segunda RFEF, come riporta Sport.es.