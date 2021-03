Kokorin, senti Kolyvanov: “In Italia prima ti affossano e poi ti esaltano”

L’ex attaccante della Nazionale russa e del Bologna Igor Kolyvanov ha parlato dell’attaccante della Fiorentina Alexander Kokorin a Championat.com:

Probabilmente, Kokorin non è ancora pronto fisicamente. È arrivato col campionato è in pieno svolgimento. Fino ad ora gli è stato concesso poco tempo in campo, riesce a fare solo pochi passaggi. Se nel prossimo mese avrà la possibilità di giocare in prima squadra, allora gli si potrà chiedere qualcosa. Adesso Kokorin deve ignorare le critiche. È sempre stato così in Italia: oggi ti criticano e domani sono pronti a esaltarti.