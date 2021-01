FOTO – Kokorin-day, il centravanti alle visite mediche. Poi la partenza per Firenze

Aleksandr Kokorin è a Roma per le visite mediche, fissate nella clinica di Villa Stuart. TMW lo ha intercettato all’arrivo, il giocatore ha ribadito la propria soddisfazione per un’operazione alla quale ormai manca solo l’ufficialità. Una volta ultimati i controlli, il russo potrà raggiungere Firenze e mettere la firma sul contratto che lo legherà alla Fiorentina. In basso il post della Fiorentina sul profilo Twitter della società.

Le prime parole di Kokorin in Italia: “Voglio segnare e vincere”