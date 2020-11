Houssine Kharja ha parlato a Tuttomercatoweb, tra le altre, anche della sua ex squadra, la Fiorentina:

“Mi dispiace per Iachini, l’ho avuto a Piacenza. L’ho apprezzato, ha delle idee. È un buon allenatore. Prandelli conosce già la piazza. È stata una scelta societaria. La squadra è buona, ha giocatori come Castrovilli, Amrabat, Bonaventura. E poi Milenkovic in difesa. Dovrebbe essere tra le prime. Ma è da qualche anno che fa fatica…”

