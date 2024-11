Kean: “Firenze e i video di Bati mi hanno dato la spinta. Capocannoniere? Ci credo”

Moise Kean è l'uomo del momento. Vice capocannoniere della Serie A, protagonista assoluto in questo inizio di stagione con la Fiorentina e con la Nazionale, l'attaccante attira l'interesse anche dei media stranieri. The Athletic pubblica oggi una lunga intervista in cui il centravanti viola racconta il suo momento ma anche i rimpianti per ciò che non funzionò nell'esperienza in Premier League: "All'Everton sono stato un po' sfortunato. Avevo 19 anni, sono arrivato dalla Juve e pensavo di fare scintille. Sfortunatamente, non è andata così. L'Inghilterra era un ambiente nuovo, poi abbiamo cambiato tre allenatori e non è stato semplice. Ma tutte le esperienze hanno aspetti positivi. In quella stagione all'Everton ho imparato molto su me stesso. Sono maturato molto. Non giocavo ed è stato nei momenti bui che ho capito che dovevo stringere i denti e allenarmi ancora di più. Poi è arrivata la possibilità di andare al PSG (in prestito), mi sono trasferito lì e ho tirato fuori tutto quello che potevo".

Kean, Firenze e l'obiettivo capocannoniere

Moise Kean non si tira indietro sulla possibilità di vincere la classifica marcatori: "Perché no? È uno dei miei obiettivi, è qualcosa che mi dà motivazione. Mi piacciono le sfide e quella tra me e Retegui è fantastica. Ero reduce da un anno non facile ma sono cambiate tante cose da quando sono alla Fiorentina. Firenze, come città, crede in me e questo mi ha dato quel qualcosa in più per migliorare e fare bene. Ho guardato alcuni video di Batistuta e (Luca) Toni quando sono arrivato. Firenze è sempre stata una grande città del calcio e questo significa molto per me. I tifosi ti prendono davvero nel cuore. Ci tengono alla maglia. Ti danno calore assoluto. Voglio solo scendere in campo, segnare gol e qualsiasi cosa ne venga fuori, arriverà. Non mi pongo limiti".