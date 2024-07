Kean con la numero 20? Ecco il perchè della scelta di oggi

Uno dei protagonisti di Fiorentina-Reggiana, se non il protagonista più atteso è Moise Kean. Unico acquisto che il tifo viola ha potuto vedere all'opera oggi al Viola Park. L'ex Juventus è sceso in campo con il numero 20, ma perchè? La scelta dei numeri di maglianume per i nuovi giocatori, e quindi provvisoria. Kean in carriera ha vestito spesso il numero 9, il 18, il 27 e il 34. Il numero 20 è stato usato da Kean nell'under 21 e in poche occasioni nella Primavera bianconera. La scelta definitiva arriverà tra alcune settimane, e potrebbe essere tra i numeri sovracitati