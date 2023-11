Kayode sta bene, ma non potrà reggere per sempre. Quando torna Dodò?

Intanto contro il Milan, alla ripresa del campionato, Kayode tornerà a disposizione. Il classe 2004 è la rivelazione viola dall’inizio dell’anno, ma è evidente che, fra campionato e Coppe, non è in grado di reggere un tour de force per mesi e anche Niccoló Pierozzi non può rappresentare l’unica alternativa. Gli altri, a cominciare da Parisi, si sono sacrificati come terzini destri ma sono soluzioni provvisorie. Dodo nel frattempo ha cominciato a correre. Il brasiliano ha la speranza di tornare a febbraio, ma con un infortunio così grave (lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro) è impossibile affrettare i tempi e correre dei rischi. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.