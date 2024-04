Kayode, parla l’ex tecnico: “Starebbe alla perfezione nell’Inter di Inzaghi”

Interesse dell'Inter?

"Al Gozzano l'ho sempre utilizzato nel 3-5-2 come quinto di destra, quindi tornerebbe nel suo ruolo naturale. Italiano gioca a quattro, ma lo vedrei perfetto come sostituto dei giocatori attualmente presenti nello scacchiere di Inzaghi. È un giovane che si approccia sempre nel modo migliore in quello che fa. Si fa trovare pronto in ogni situazione".