Kayode, l’ex tecnico: “Non mi stupisce, ha fame e ogni partita migliora”

Ieri? "Partita molto buona, è rientrato adesso dall'infortunio. Evidentemente si è preparato bene e crescerà ancora perché ha grossi margini di miglioramento, non mi stupisce. L'infortunio lo ha in po' bloccato, ma credo però che abbia fatto vedere che sta bene e può dire la sua. Sta prendendo fiducia perché gioca in prima squadra, è un giocatore che sarà sempre in crescita. Vuole sempre migliorarsi, ha fame. La sua forza anche quando giocava con noi, a 16 anni si è misurato coi grandi senza dimostrare timore. Ha una personalità che mi ha impressionato, ogni partita migliora e a fine campionato era un giocatore più forte. Sta giocando in campionati importanti e la sua crescita si vede chiara".