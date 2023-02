Juventus vincitrice della Coppa Italia? Ecco come andrebbe in caso di squalifica

La Juventus rischia una possibile squalifica dalle coppe. Sulle pagine di Tuttosport si analizza lo scenario in caso di una vittoria della Coppa Italia dei bianconeri. Infatti in caso di una condanna da parte della giustizia italiana, alla Juve sarebbe revocato il trionfo in Coppa. In questo caso sarebbe l'altra finalista, ossia Fiorentina o Cremonese, a beneficiare della qualificazione in Europa League. Se invece le indagini non portassero ad una revoca del titolo, ma fosse la Uefa a sanzionare il club di Torino con l'esclusione dalle coppe? In questo caso si manterrebbe il normale formato delle qualificazioni europee, con la quinta e sesta in Europa League, e la settima in Conference. Va specificato come il caso della Juventus è unico nel suo genere. Non esiste una situazione giuridica specifica per questo caso, sarà decisiva l'interpretazione della Uefa.