Juventus, ma lo spazio per Arthur? Giuntoli vuole un altro centrocampista

Juventus, ma lo spazio per Arthur? Il tema del ritorno a Torino del brasiliano è sempre più attuale mai bianconeri non sembrano interessati.

Juventus, ma lo spazio per Arthur? Il tema del ritorno a Torino del brasiliano è sempre più attuale mai bianconeri non sembrano interessati. Giuntoli starebbe pensando a Teun Koopmeiners, l’ultima tentazione per rinforzare la mediana in ottica scudetto. Il più classico dei ritorni di fiamma: il 25enne “tuttocampista” olandese alla Juve piace da un paio di stagioni e a Giuntoli dai tempi di Napoli. Idea tanto intrigante quanto ambiziosa e complicata. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.