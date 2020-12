Juve-Atalanta: Gasperini lascia di nuovo fuori il “Papu” Gomez, si va verso l’addio?

Alle 18:30 l’Atalanta di Gian Piero Gasperini scenderà in campo all’Allianz Stadium, ospite della Juventus. Ancora una volta il mister orobico ha deciso di tenere fuori dall’undici titolare quello che è il capitano della Dea: Alejandro Gomez. Il Papu partirà dalla panchina per la seconda gara consecutiva, dopo l’esclusione con la Fiorentina. E la rottura tra il numero 10 e Gasperini sembra condurre alla separazione dell’argentino col al club di Percassi. Nelle ultime ore fra le pretendenti al fantasista ex Catania è stata segnalata la stessa Fiorentina.

Queste le formazioni: a Gomez preferiti Pessina e Malinovskyi, dietro a Zapata. Fuori gli ex viola Muriel, in panchina, ed Ilicic, fuori dai convocati.

Juventus (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, de Ligt, Bonucci, Danilo; McKennie, Arthur, Bentancur, Chiesa; Ronaldo, Morata. Allenatore: Andrea Pirlo.



Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Romero, Djimsiti, Palomino; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Pessina; Malinovskyi, Zapata. Allenatore: Gian Piero Gasperini.

Gasperini e il caso Gomez: “Convocato? Da parte mia non cambia nulla”