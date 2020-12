Gasperini e il caso Gomez: “Convocato? Da parte mia non cambia nulla”

Il caso Gomez è esploso fragorosamente negli ultimi giorni in casa Atalanta e il Papu sembra destinato ad andarsene a gennaio. E ci sarebbe anche la Fiorentina alla finestra. Ma Gian Piero Gasperini dribla le domande sull’argentino, parlando alla vigilia del match con la Juventus:

Voi parlate finché volete, io sono stato chiaro. Domani c’è la Juve, poi la Roma, ci sarà il Real Madrid in Champions. Io ho questo fuoco qui, devo trovare la miglior soluzione per queste partite. Se Gomez sarà convocato? Da parte mia non cambia nulla. Se non ci sono altri tipi di problemi… C’è da parlare di tutti gli altri giocatori, da Gollini a Zapata. Ho la possibilità di scegliere, devo pensare alla squadra e al miglior modulo possibile. Tutto il resto non chiedetelo a me, si è già detto abbastanza.