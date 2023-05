Jovic sta prendendo fiducia: alla punta serba manca solamente il goal

Come scrive l'edizione odierna de La Repubblica (Firenze), Italiano sta facendo il massimo per far tornare l'ex Real Madrid alla sua forma ottimale, per l'imminente finale di stagione. Tre assist nell'ultima gara casalinga dei viola hanno ridato fiducia alla piazza sull'attaccante serbo, a cui manca davvero solo il gol. E Cabral? L'attaccante brasiliano è stato il protagonista della fiorentina nel 2023, trascinando a suon di gol la squadra di Italiano, indossando finalmente le "scarpe giuste".