Jovic raddoppia e il Franchi s’illumina… d’immenso

Il bellissimo spettacolo dei tifosi al Franchi sta al passo con quello della squadra in campo.

La grande prova della Fiorentina è stata accompagnata da un grande tifo di tutto lo stadio con la Fiesole come sempre sugli scudi. Dopo la coreografia per ricordare Davide Astori a 5 anni dalla sua scomparsa, dopo il raddoppio di Jovic con il risultato in salvo tutto lo stadio si è acceso mostrando un colpo d'occhio fantastico.