Jovic-Italiano, serve ricucire: pronto l’intervento di Ramadani

Repubblica si sofferma sul futuro di Luka Jovic. Giovedì arriva la Conference e il serbo ha lasciato un segno importante nella competizione. Per questo motivo, serve recuperare il rapporto tra l'attaccante e l'allenatore. Come sottolineato dal quotidiano, lo stesso Ramadani sarebbe intervenuto per mediare tra i due. Il noto procuratore sa che il futuro di Jovic, sai in caso di cessione che in caso di permanenza, si basa sulla visibilità che può ottenere e quindi serve ottenere il massimo da questi mesi. La sensazione però è che Jovic sia destinato a rimanere alla Fiorentina anche la prossima stagione.