Jacobelli: “Vlahovic difficile da trattenere, Gattuso un tecnico eccezionale”

Le parole del direttore di Tuttosport

"La salvezza è un risultato importante, considerando le condizioni in cui è stato disputato questo campionato. Adesso si è chiusa una parentesi, è possibile guardare al futuro programmando mercato e guida tecnica. Il tutto senza dimenticare l'enorme investimento di Commisso sul Centro Sportivo, il presidente sta cercando di gettare le basi per una Viola vincente. Gattuso? Chi non conosce il calcio lo sottovaluta, è certamente uno dei migliori allenatori italiani. Lo dimostra il grande lavoro al Napoli, nonostante tempeste e tanti infortuni sta lottando per la Champions.