Casini: “Sospensiva? Fiducioso, il TAR valuta i fatti”. E su Italia Nostra…

Le parole di Casini sul Viola Park

Il sindaco di Bagno a Ripoli Casini ha parlato del Viola Park, intervenendo a Italia 7: "Il nuovo centro sportivo della Fiorentina è di una qualità assoluta, prende spunto dalle migliori squadre inglesi, prossimamente verranno a Bagno a Ripoli per vedere cosa significa un centro sportivo. Non sono state fatte pressioni, il TAR deciderà sui fatti ma io sono fiducioso perché so che sono stati seguiti bene l'iter e i passaggi da seguire, un percorso che è stato assolutamente corretto in ogni sua fase. Ho letto del ricorso di Italia Nostra, per quello che mi riguarda lo trovo molto ideologico e poco concreto, si asserisce che in ambito ex-urbano non si possono applicare interventi e non è così. C'era la necessità di costruire un rapporto con le istituzioni e la Fiorentina sta facendo bene a fare squadra, si sta parlando della regione e si parla del sindaco metropolitano e del sindaco di Firenze, è inevitabile che sia così".