Jacobelli: “Twente primo spartiacque, poi un Napoli gasatissimo”

“La partita di domani contro il Twente è il primo spartiacque della stagione della Fiorentina. La società potrebbe decidere di puntare a un altro rinforzo oltre Barak, magari un difensore. La sfida col Napoli arriverà dopo la partita europea e sappiamo quanto sia difficile giocare dopo le coppe. La Fiorentina merita di tornare in Europa e vuole giocarsi le sue chance al 100%. La concentrazione viola è sul Twente, mentre il Napoli viaggia sulle ali dell’entusiasmo come dimostrano i 35 mila spettatori per l’amichevole contro la Juve Stabia”.