Jacobelli: “La Fiorentina deve rispettare l’opinione dei tifosi e confrontarsi”

"Le parole di Commisso hanno colpito nel segno. Bisogna mantenere i giudizi equilibrati. La Fiorentina è in corsa su 3 fronti. Ci deve essere il rispetto reciproco. Commisso si è sentito colto nel segno dai cori. E ci deve essere un rapporto giusto, tra il proprietario, che ha investito e i tifosi, che supportano sempre la squadra. Alla fine però contano i risultati, che ancora sono aperti. Ancora non siamo a giugno. Basta vedere il Torino, che nelle ultime settimane a vinto delle partite e si gioca l'Europa, oppure il Bologna o il Monza. Da parte di Commisso, è evidente che gli insulti sono inaccettabili. Per un uomo che ha investito oltre 400 milioni, incluso il Viola Park."