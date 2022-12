Jacobelli: “Fiorentina, la rimonta europea è possibile a una condizione”

"La Fiorentina ha non pochi punti di distacco dalla zona Europa, otto, ma la rincorsa ad un piazzamento io la vedo possibile se continuerà ad essere espresso il gioco mostrato in chiusura di prima parte di campionato. Amrabat è stato definitivamente rilanciato dal Mondiale, adesso è sacrosanto aspettarselo sugli stessi livelli anche a Firenze. Mercato? Intanto le offerte devono arrivare, poi si può parlare di accettarle o meno. Purtroppo la dimensione del calcio italiano non permette di competere in campo internazionale. Viola Park? Vanto e orgoglio della Fiorentina e indirettamente del calcio italiano. La Premier League è arrivata dov'è oggi con investimenti di questo genere. Da noi è un'eccezione, una lieta eccezione".