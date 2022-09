Jacobelli: “Fiorentina deve riabituarsi all’Europa. Gollini? Servono certezze”

"La Fiorentina è tornata in Europa dopo anni di attesa, deve dunque riprendere l'abitudine all'impegno infrasettimanale e lo deve fare in una stagione dal calendario compresso. I prossimi impegni consentiranno di maturare esperienza preziosa per il prosieguo della stagione. La rotazione dei giocatori è normale, ma non deve essere fatta in modo massiccio come si è visto in alcune occasioni, perché l'impronta della squadra deve restare tale. Gollini? Il valore assoluto non viene messo in discussione, è vero che ha accusato delle incertezze in questo inizio di avventura a Firenze; Italiano dovrà scegliere il portiere titolare, l'altalena non fa bene ai portieri, servono certezze agli interpreti".