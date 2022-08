Jacobelli: “Fiorentina con grandi prospettive, Italiano garanzia assoluta”

"La Fiorentina torna in Europa animata da buoni propositi. La campagna acquisti è indicativa della volontà di Commisso di riportare la Fiorentina in Europa. Il Twente è un osso duro, ma la Fiorentina ce la può fare. La Conference League è destinata a crescere d'appeal. Mi aspetto una prestazione degna della Fiorentina di Italiano. Negli ultimi anni c'è chi ha snobbato l'Europa League. Si cresce sul piano dell'esperienza internazionale sfruttando ogni occasione. La Fiorentina ha grandi prospettive, Italiano è la garanzia assoluta. Il Twente? E' una formazione in crescita votata all'attacco, punta molto sul collettivo. La Fiorentina è consapevole del valore dell'avversario, ma ha gli uomini e il gioco per superare l'ostacolo. Italiano? Credo che non veda l'ora di assaggiare il campo europeo".