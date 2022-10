Jacobelli: “Atalanta, spesi 100 mln e bilancio ok. Jovic-Cabral giostra inutile”

Intervenuto a Rtv38, il direttore di Tuttosport - e vicino alle vicende atalantine - Xavier Jacobelli è tornato sulla gara del Gewiss e non solo: "Calcolando anche il riscatto di Demiral, l’Atalanta ha speso quasi 100 milioni questa estate. Il fatturato dei nerazzurri arriva a quasi 190 milioni, è il quarto della Serie A e i Percassi sono comunque in utile da sei sessioni consecutive. La Fiorentina fatalmente paga pedaggio al doppio appuntamento settimanale e con questo continuo tourbillon di interpreti fatica a trovare continuità. Perché allora non cambiare gioco?"

"Adesso c'è la partita in Scozia, perché non tentare la strada delle due punte? Quando le cose non funzionano, non puoi continuare a ripetersi come un disco rotto. Anche la vittoria sul Verona che aveva acceso una scintilla è stato un tentativo di cambiare. Con questa altalena tra Cabral e Jovic rischi di bruciare entrambi, questa giostra non ci dirà mai chi è il centravanti titolare".