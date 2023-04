Jacobelli: “Atalanta ondivaga, se non fa punti Fiorentina e Bologna sorpassano”

"Italiano e Gasperini hanno sicuramente in comune una vocazione offensiva, un calcio propositivo. La Fiorentina ha avuto la forza di superare un periodo critico, come se Italiano avesse pagato un pedaggio alla sua prima esperienza europea. La partita di lunedì è importantissima, i bergamaschi sono estremamente ondivaghi nel loro rendimento e hanno bisogno di punti per mettere al sicuro l'Europa dagli assalti di Fiorentina e Bologna, le squadre più in forma del campionato. Le italiane in Europa? Di otto formazioni ai quarti, quattro hanno allenatori sono italiani, non è un caso se le nostre squadre vanno avanti. La gestione del Chelsea è folle, in Premier ci sono tanti soldi ma ne vengono sprecati altrettanti. E il nostro ranking ne gode, nonostante i vari problemi".