Jack è tornato, e festeggia un traguardo importante con la Fiorentina

Per Jack Bonaventura l'ultimo mese non è stato il più brillante da quando veste la maglia viola. Un gennaio vissuto in difficoltà, per le voci di mercato e per le prestazioni che latitavano. Ma l'ex Milan sembra aver ripreso la retta via nelle ultime due sfide. Gol contro la Lazio, e buona partita anche a Torino ieri. Partita significativa per lui, che ha festeggiato le 150 presenze con la casacca viola