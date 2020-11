Ivan: “Prandelli è quel che serve alla Fiorentina. Se farà bene, giusto andare avanti”

Andrea Ivan, ex portiere di Fiorentina e Atalanta, ha parlato a Radio Sportiva:

“Prandelli di sicuro è un fiorentino doc ormai, è un gradito ritorno. Ora deve dimostrare, ma per me è l’allenatore che serve alla Fiorentina. Senza nulla togliere a Iachini, che è andato in confusione strada facendo ma meritava la conferma in estate. Se Prandelli fa bene è giusto andare avanti con lui al termine della stagione, altrimenti ci saranno altre valutazioni che i dirigenti dovranno fare, anche sulla squadra”.

