Marani su Prandelli: “Allenatore preparato e uomo di stile: si può solo tifare per lui”

In un editoriale su Tuttosport, il giornalista Matteo Marani parla del ritorno di Cesare Prandelli sulla panchina viola:

Si può solamente tifare, da spettatori neutrali, affinché il sodalizio torni a produrre risultati. Per la Fiorentina, uno dei pochi club a investire in questi ultimi anni e squadra con grande seguito di tifosi, ma soprattutto per Prandelli, uomo perbene, allenatore preparato e persona dotato di stile e civiltà. La sua presenza contro il Benevento sarà la maggiore novità alla ripresa del campionato dopo le Nazionali, visto che nessun altro club ha sin qui cambiato allenatore. Certo, colpisce che, nonostante il ritorno di Prandelli, restino fuori dagli schermi gli altri grandi principi della panchina, a partire dagli ultimi due campioni d’Italia, ossia Massimiliano Allegri e Maurizio Sarri. A loro va sommato Luciano Spalletti, altro eccellente protagonista assente dalla competizione da ormai più di un anno. Gli ultimi due, Spalletti e Sarri, sono stati sondati dalla stessa Fiorentina, tuttavia il loro contratto in vigore con Inter e Juve non ha semplificato le cose.