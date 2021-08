Italiano: “Vlahovic tiene alla Fiorentina. Torreira e Odriozola ci daranno una mano”

Il pensiero dell'allenatore viola

"Siamo reduci dall'Olimpico, dove il pubblico ha dato una grossa spinta alla squadra di casa. Siamo felici di ritrovare i nostri tifosi, dobbiamo dare qualcosa in più anche per loro. Veniamo da una sconfitta, dobbiamo reagire. Vlahovic è tranquillo, è sempre stato concentrato, è un professionista serio, tiene ai colori viola, mi auguro possa fare una grande gara. Torreira ha fatto un allenamento con la squadra, Odriozola è arrivato ieri, nell'immediato avremo poco, ma in futuro daranno una grossa mano".