Italiano contento a metà: “Dobbiamo crescere. L’accoglienza? Non sono quella persona”

Le parole del tecnico post partita: "Contento per il gol di Sofy, ma certi errori vanno evitati. Siamo competitivi anche senza Vlahovic"

"Sognare? E' lecito farlo, ma in questo momento non riusciamo ad essere continui anche durante le partite. Dobbiamo ricercare quello. La classifica è bella, ma il campionato è ancora lungo e dobbiamo crescere. Oggi abbiam fatto un'ottima gara, creato tanto e concesso solo 2 tiri. E' stato giusto vincere e il gol premia Sofy che aveva fatto una gran prestazione, macchiata dall'errore. Gli avrei tirato le orecchie perchè in quella situazione deve percepire il pericolo e scaricare al portiere, però poi ha rimediato col gol. Anche Duncan poteva uscire in chiusura. L'accoglienza del Picco? Non sono quella persona che loro han cercato di etichettarmi, ho chiesto scusa per la mia comunicazione sbagliata. Sono convinto che crescerò dopo questa esperienza, ma ripeto: non sono quella persona. Le occasioni da gol? Abbiamo sprecato alcune volte l'ultimo passaggio, abbiamo creato molto contro una squadra che era reduce da un periodo positivo. Odriozola? Da quando è arrivato è cambiato tantissimo, ha preso confidenza con l'ambiente e si diverte. Ha un motore incredibile, corre 90' senza fatica ed è in grande crescita. Piatek e Cabral? Piatek è arrivato prima ed è avanti, conosce anche il campionato. Arthur è giovane e ha qualità, ma ha bisogno di tempo e lo stesso vale per Ikonè. L'addio di Vlahovic? Sono convinto che questa squadra continuerà a proporre e macinare gioco. Abbiamo fatto un passo falso contro la Lazio, però puntualmente siamo ripartiti vincendo due partite difficili. Dobbiamo solo cercare di avere più continuità per ambire a qualcosa più importante".