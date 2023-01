Italiano (Sky): “Bianco di personalità, Cabral quasi da 10. Ora gli infortunati”

"Siamo partiti molto bene, come avevamo lasciato il 2022, in grande crescita come un mese e mezzo fa. Potevamo far vedere ancora di più la crescita sotto porta, continueremo a lavorare ma la squadra ha fatto bene e lavorato per 95 minuti creando. Sembrava come se fosse la prima di campionato, continuiamo con fiducia. Bianco titolare? In questo mese di "precampionato" è cresciuto tantissimo, l'ho utilizzato spesso e mi ha convinto con questa capacità di condurre palla con dinamismo, poi è calato e come per tutti il minutaggio non è altissimo. Mercato? E' stato accontentato un calciatore, qualcuno non è contento e per ora la priorità è questa. Castrovilli, Nico e Sottil sono tre bei cavalli da inserire, li aspettiamo a braccia aperte".