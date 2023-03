Italiano: “Siamo stanchi, devo valutare qualche cambio. Lech? Ci penseremo…”

Vincenzo Italiano , tecnico della Fiorentina , ha parlato ai canali ufficiali della società viola in vista della gara di domani pomeriggio alle 15 contro il Lecce allo stadio Artemio Franchi:

Lecce

"E' una gara da preparare in pochi giorni, loro sono veloci, intensi, ti vengono a prendere col pressing. Si giocano tanto come noi, che stiamo facendo vedere una crescita. Vogliamo continuare e non fermarci proprio prima della sosta. L'obiettivo è semplice, chiudere marzo nel migliore dei modi. Mi aspetto una bella partita".