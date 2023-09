Italiano: “Sapremo reagire. Lopez-Arthur? Possono coesistere o alternarsi”

Intervenuto direttamente dal cuore di Firenze, all'evento "San Frediano a cena", il tecnico viola Vincenzo Italiano ha parlato così ai giornalisti presenti: "La sconfitta di Milano? Ci ha rovinato questi due giorni liberi, è stata pesante. Ma siamo solo all'inizio, dobbiamo lavorare e crescere, la strada è lunga. In questo inizio di partite abbiamo raggiunto ciò che volevamo, ovvero la qualificazione alla Conference. Adesso in campionato la strada è lunga, e come abbiamo dimostrato in passato sappiamo reagire. Il recupero di Nzola? Lo conosco bene, starà soffrendo per non aver ancora segnato. Siamo all’inizio, sarebbe meglio sostenerlo come tutti i nuovi che sono arrivati in una realtà dove si deve vincere e andare forte".