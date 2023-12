Italiano (sala stampa): “Rosa ampia, ma alcune assenze le paghiamo più di altre”

"Non ho sassolini da togliermi, si lavora per raggiungere il massimo. Il record di gol lo abbiamo voluto, ci siamo inceppati ma poi siamo ripartiti. Abbiamo fatto un 2023 incredibile, con una marea di impegni, aver vinto il girone ci toglie due partite dal calendario. Abbiamo rischiato di andare sotto di due e poi abbiamo rischiato di vincerla, partita vera, contenti di chiudere da imbattuti. Credo che la rosa sia ampia e profonda, ma credo anche che alcuni giocatori abbiano più esperienza, qualità e talento di altri, quando non siamo al completo possiamo pagare. Gonzalez abbiamo fatto tutto per gestirlo e tutelarlo, mi auguro sia qualcosa di recuperabile in fretta".