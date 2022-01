Italiano (sala stampa): “Ha rimediato al rigore e chiesto scusa: è motivato”

Italiano non vuole abbassare la guardia: la sua Fiorentina ha vinto grazie ad un approccio giusto che era mancato nelle ultime gare

Dopo la fragorosa vittoria del Franchi contro il Genoa il tecnico viola Vincenzo Italiano ha parlato in sala stampa: "Vlahovic? Al momento ce lo godiamo, in futuro non so e ne parleremo. Il ragazzo è motivato, ha reagito ad un rigore calciato con sufficienza con un gran gol e una grande prestazione. Ha chiesto scusa, sullo 0-0 ha tirato con sufficienza ma è maturo e rimedia agli errori".