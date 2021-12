Italiano (s. stampa): “Europa? Davanti sono imprendibili, ma noi siamo lì sotto”

Finalmente i viola sono tornati alla vittoria in trasferta, e l'hanno fatto su un campo complicato come quello di Bologna: ecco come il tecnico ha risposto ai giornalisti in sala stampa

Federico Targetti

L'allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano ha preso la parola in conferenza stampa dopo la partita tra Bologna e Fiorentina al Dall'Ara:

"C'è ancora tanto da lavorare, solo sei giorni fa abbiamo perso a Empoli e poi sei giorni dopo abbiamo sei punti in più. Mi fa molto piacere raccogliere punti in trasferta dopo tanto tempo. Le rotazioni stanno pagando, oggi Maleh grandioso e Nico lo avete visto tutti. Dobbiamo continuare così. Mi auguro sia una partita che ci lascerà tanto, il Bologna è in salute, ha messo in difficoltà tante corazzate. Europa? Non lo so, sinceramente. Davanti a noi ci sono quattro squadre in questo momento irraggiungibili. Noi siamo lì dietro, cercheremo di mantenere questa posizione. Sono alla ricerca di una maturità che fino a prima di oggi non abbiamo avuto. Gonzalez? Ho pensato fino all'ultimo se fosse il caso di schierarlo dall'inizio. Visto che loro alzano molto i quinti, volevo attaccarli subito, con rapidità. Nico si è guadagnato i piazzati dei gol e ha fatto assist, ha fatto bene il suo dovere".