Italiano (s. stampa): “Ecco perché Cerofolini e le ultime su Bonaventura”

Le impressioni del tecnico viola dopo i 90' contro gli uomini di Stankovic, annichiliti con ben cinque reti senza subirne neppure una

Così Vincenzo Italiano, tecnico della Fiorentina, dopo la fine della gara contro la Sampdoria dalla sala stampa dello stadio Franchi:

"Dodo'? Non abbiamo fatto che aspettarlo, non stava bene dopo l'espulsione di Roma e abbiamo parlato tantissimo. Il fisico è la sua forza, quando non è al 100% non riesce a fare scelte giuste. Poi è esploso in tutto il suo valore, si diverte, è bellissimo vederlo giocare e ce lo teniamo stretto. Le partite vanno affrontate tutte con il massimo impegno, oggi sono contento per Terzic, Sottil e Jovic, che mi hanno dato grandi risposte. La mia esultanza è dovuta a questo, non perdiamo nessuno per strada, abbiamo bisogno di tutti. Adesso ricaricare le pile e ripresentarsi bene contro la Salernitana che si sta giocando tantissimo. Il gruppetto dietro le prime 7 ci vede in lotta, siamo a battagliare e faremo tutto il possibile.

Bonaventura? Mi auguro che domani si possa aggregare al gruppo, vediamo in che condizioni lo ritroviamo. Cerofolini? Sì, l'ho testato per tenerlo caldo in caso di imprevisti a Terracciano. Ha risposto bene, mi è piaciuto. Deve sempre farsi trovare pronto.

Duncan? Ho parlato anche con lui, sono dinamiche di campo e campionato. Quando le cose hanno volto al meglio lui ha pagato la crescita di Mandragora, ma l'importante è mai mollare. Deve limitare i bassi che lo contraddistinguono a volte, ma è capitato anche a me quando giocavo. Kouamé come Duncan, prima mi obbligava a schierarlo perché era in condizione, poi ha avuto un calo. Ma non sbaglia mai nulla, ha l'atteggiamento giusto.

E su Ranieri... è sveglio, smaliziato, è cresciuto in modo esponenziale. Ci ha colpiti l'anno scorso a Salerno e abbiamo deciso di tenerlo, quando lo schiero non ho nessuna preoccupazione. Un grande applauso anche per lui.

Cerchiamo sempre di preparare le partite in pochissimo tempo, queste sono gare pericolose e i primi 20' lo hanno dimostrato, poi si è messa bene. Castrovilli ha le caratteristiche per fare il trequartista, oggi con Barak stanco e con qualche congiuntura favorevole ne abbiamo approfittato. Il gol lo ha sbloccato, sono soddisfatto. Difficile che un risultato ci condizioni, vogliamo far punti e risalire. Dobbiamo andare in campi molto caldi e faremo il massimo".