Italiano (s.stampa): “Il pareggio era più giusto. Nelle prossime gare cambierò”

"Dopo l'1-1 stavamo prendendo campo e l'inerzia della partita era cambiata. Potevamo evitare il gol dell'1-2 non concedendo a Reijnders di metter giù quella palla. La Fiorentina oggi ci ha messo l'anima comunque, ed il loro portiere ha fatto delle parate importanti. Se avessimo ottenuto il pareggio, secondo me, sarebbe stato giusto. Chiaramente ci vuole più ciniscmo sotto porta. Non possiamo essere questi da qui alla fine. Ad ogni modo, per me, la prestazione è stata di livello. In casa stiamo facendo grandi prestazioni, mentre fuori dobbiamo migliorare cercando di essere più pratici. In casa proponiamo un buon calcio. Il primo tempo oggi era stato preparato per togliere autostima al Milan e ci siamo riusciti. L'anno scorso abbiamo ottenuto risultati importanti di questi tempi, non dobbiamo perdere entusiasmo e fiducia quindi. Bisogna, soprattutto, onorare il nostro Direttore che non c'è più. Beltran? Stava facendo una buona partita. Gli ho fatto i complimenti ultimamente per il miglioramento. Era stremato però dall'esperienza in nazionale e dal lungo viaggio. La vicinanza dei nostri tifosi? L'ho sentita tantissimo: dall'affluenza al Viola Park nei giorni scorsi a quello che abbiamo visto oggi prima della partita da parte dei tifosi. Da qui alla fine vorrei vedere tutti uniti: noi e la Fiesole che spingiamo insieme per cercare di arrivare fino in fondo come lo scorso anno. Oggi il Milan ha portato a casa la vittoria, ma con il clima di oggi in pochi riusciranno a imporsi. Vedendo le ultime uscite del Milan abbiamo pensato che mettere giocatori come Duncan e Mandragora potesse mettere in difficoltà i rossoneri grazie alla fisicità ed alla corsa. Nelle prossime partite, forse, servirà qualcos'altro, come la qualità di Arthur e la fisicità di Barak".