Italiano richiama Duncan. E il pubblico reagisce…

Il mister corregge il centrocampista: applausi da parte dei tifosi presenti

Mister Vincenzo Italianocontinua ad incuriosire i tifosi della Fiorentina. Il tecnico nel corso di una esercitazione tattica ha richiamato il centrocampista Alfred Duncan, protagonista di qualche movimento non esattamente in linea con quanto richiesto dal mister. E il pubblico ha reagito con un sonoro applauso alle indicazioni di Italiano per il calciatore.