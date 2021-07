Da Moena: Italiano prova la formazione, tre sorprese tra esterni e mediana

Le indicazioni che arrivano da Moena raccontano di alcuni cambiamenti, soprattutto per quel che riguarda i terzini

Allenamento in corso a Moena, e Italiano sta facendo le prove generali per l'amichevole di stasera contro l'Ostermunchen: secondo quanto notato dal nostro inviato, sulla fascia sinistra di difesa è stato schierato Terzic al posto di Biraghi, mentre sulla destra Venuti per Lirola. Occhio, poi, alla posizione di Benassi, in rimonta su Bonaventura: potrebbe anche agire da incursore in un 4-2-3-1