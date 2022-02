Italiano: “Più forti di un mese fa, gruppo carico. Cabral? Ha grande voglia”

Le parole di Italiano ai social viola, tra il nuovo dualismo in attacco e la sfida con la Lazio che si avvicina

Come ogni settimana, sui canali social viola è andato in onda una nuova puntata di "Fiorentina Weekly". Protagonista nell'appuntamento di oggi, il tecnico viola Vincenzo Italiano: "Come sta la squadra? Abbiamo lavorato bene, anche se c'è il solito problema dei nazionali che arrivano sempre negli ultimi giorni prima della gara. Chi è rimasto ha preparato bene la partita, abbiamo lavorato, faticato e messo dentro anche un po' di carichi di lavoro. I ragazzi stanno bene, piano piano arriveranno tutti e cercheremo di dare del filo da torcere al nostro avversario che è molto tosto. Cabral? E' arrivato da poco, ha fatto pochi allenamenti con la squadra ma ha qualità anche se è giovane. Dobbiamo cercare di metterlo da subito nelle condizioni di far bene e quindi mettersi a disposizione per cercare di far crescere l'intesa in maniera veloce e far conoscere tutto quello che chiediamo noi. Ha voglia, è contento di essere arrivato qui e sa che è arrivato in un gruppo che stava facendo bene, è carico e speriamo che ci dia una grande mano. Le differenze con Piatek? Krzysztof è un grandissimo uomo d’area, ha grande fiuto del gol, si muove molto bene e legge bene tutte le situazioni. Stiamo iniziando a cercare di farlo migliorare lontano dalla porta, ma le sue caratteristiche sono queste. Cabral a livello tecnico è un brasiliano, gli piace avere la palla tra i piedi e giocare nello stretto, ma anche in area sa muoversi perché ha una grande struttura ed ha già fatto vedere di saper far gol in tutti i modi. Abbiamo queste caratteristiche, dobbiamo cercare di sfruttarle bene e di mettere entrambi nelle condizioni migliori per finalizzare quello che creiamo".