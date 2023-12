Italiano: “Passo avanti rispetto all’anno scorso. Su Nico e il mercato…”

"Siamo stati bravi a reagire allo svantaggio, la partita poteva complicarsi e invece abbiamo rischiato di vincerla. Passiamo per primi nel girone e rispetto all'anno scorso abbiamo fatto un passo avanti, evitiamo di intasare il calendario con altre due partite e siamo contenti. Nico Gonzalez ha pagato quegli otto giorni nei quali ha lavorato a parte e non ha potuto spingere, lo abbiamo tutelato a Roma, oggi si sentiva di spingere e lo abbiamo giustamente schierato, credo si sia schierato e mi auguro non sia niente di grave. Se chiederò un rinforzo sugli esterni a gennaio? Ci sono un bel po' di partite da qui al mercato, valuteremo come ci arriveremo, come cresceremo nell'incisività in zona gol. Oggi avevamo cinque assenze pesanti, quando Nico è mancato la squadra ha sempre giocato per come deve, chiaro che qualcuno non ha le sue qualità in area. Stiamo aspettando la loro reazione e voglia di essere incisivi. Alcuni sono imprescindibili, ma basta poco per perderli, Nico, Arthur e Bonaventura sono importantissimi e speriamo di avere a disposizione almeno gli ultimi due per il Verona".