Italiano: “Ogni palla persa è un gol. Milenkovic? Ennesimo fallo non fischiato”

Nel post partita di Fiorentina-Inter, ai microfoni di Sky Sport il tecnico viola Vincenzo Italiano ha provato ad analizzare la sconfitta in extremis contro i nerazzurri: "Non so neanche che dire, penso all'ennesimo dubbio su gol subito, c'è un mezzo fallo a favore nostro per l'ennesima volta e noi perdiamo. E' un dispiacere enorme, per noi era come averla vinta, ribaltarla era un premio per i ragazzi, ma perdiamo una partita che non meritavamo e andiamo avanti. Fallo su Milenkovic? Nikola prende posizione, Dzeko gli tira la maglia, l'arbitro ha deciso così ma non è il primo fallo dubbio che ci costa punti, partite e una classifica non bella. Palle perse? Non è la prima volta che subiamo gol da palla nostra, con poca percezione del pericolo consegniamo palla agli avversari. E' un peccato, purtroppo ci mettiamo anche del nostro e su queste situazioni dobbiamo stare più attenti, regalare gol è veramente un peccato".