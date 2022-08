Italiano: “Non voglio innamorarmi degli 0-0. Jovic? Non è più al Real Madrid”

"Dobbiamo iniziare a fare gol perché non segniamo da tre partite, perché non voglio che i ragazzi mi facciano innamorare dello 0-0. Oggi però sono felicissimo. Jovic? Va riattivato in tutto quello che può essere un calciatore: adesso non gioca più con dei campionissimi, c'è da sacrificarsi ed è possibile che qualche compagno non gli dia la palla come pensi, ma è un campione ed abbiamo puntato sulle sue qualità. Sta anche a lui mettersi a disposizione, non è mai stato convinto di fare la prima punta ma sa attaccare la profondità e possiamo rigenerarlo. Dentro la sua testa può scattare la scintilla che può riuscire a fare la differenza, in allenamento vediamo una forza fisica devastante. Poi oggi giocavamo contro il Napoli..."