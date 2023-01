Italiano: “Nico troppo importante, vogliamo ripeterci. Amrabat tornato stravolto”

Nel post partita di Fiorentina-Sassuolo, il tecnico viola Vincenzo Italiano ha commentato così il ritorno alla vittoria da parte dei viola a Dazn: "E' una vittoria concreta, meno qualitativa rispetto alla prestazione di mercoledì ma le partite si vincono anche con concretezza e cuore che aggiungono punti alla nostra classifica. Il Sassuolo è una squadra temibile, così come il Monza, sono squadre organizzate che arrivano in porta al primo errore nostro. In questo momento ci teniamo la vittoria, siamo stati bravi a prenderci tre punti troppo importanti per noi. Nico Gonzalez? Dal campo la sensazione è quella che sa leggere le palle sporche e sa buttarsi negli spazi in progressione, recuperiamo un giocatore importante che ha poche partite nelle gambe e pian pianino cercheremo di metterlo al top Cabral k.o.? Jovic ha preso una botta nella rifinitura, mentre Arthur ha avuto una distorsione alla caviglia che non gli ha permesso di rientrare".

Cambi offensivi? Credo che si debba sempre avere questa mentalità, anche i giocatori offensivi devono entrare e sacrificarsi per i compagni, credo che così si può giocare anche con quattro giocatori davanti. Ma nel secondo tempo i giocatori mi hanno trascinato: abbiamo un tour de force incredibile e la cosa che più mi preme è quella di recuperare tutti i giocatori come Castrovilli.Amrabat? Anche lui è arrivato stravolto, ha fatto sette partite in condizioni non perfette, si porta dietro qualche strascico e quando lo avremo al 100% sarà un giocatore in più per noi. Obiettivo Europa? Mi piace l'ambizione dei ragazzi, di confermare quello che è stato fatto l'anno scorso. Si possono passare momenti negativi, stiamo ripartendo in campionato e vogliamo ripetere quello che con sudore e fatica abbiamo conquistato lo scorso anno".