Italiano nel pre: “Cabral entrato con la testa giusta, cerchiamo continuità”

Ai microfoni di Dazn, il viola Italiano ha parlato così della sfida che sta per prendere il via al Franchi: "Bravi in casa a fermare le big? L'Inter si ferma riproponendo quel tipo di prestazione, abbiamo messo in difficoltà squadre fortissime e cercheremo di farlo anche oggi. Ripartiamo dal secondo tempo di Lecce, cerchiamo di dare continuità a questa striscia, ci portiamo dietro tanta fiducia dal secondo tempo di lunedì. Continuità? E' fondamentale, abbiamo reagito a un primo tempo non bello e i ragazzi hanno messo orgoglio e stimolati rispondono presente. In casa abbiamo sempre fatto prestazioni di livello. Cabral? Mi è piaciuto per come si è fatto trovare pronto, è entrato con la testa giusta e grande partecipazione, aveva segnato due gol e questa maglia da titoalre è un premio. Mi auguro torni al gol e sono fiducioso perché l'ho visto bene in allenamento"