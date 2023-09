Italiano, la sosta e le Nazionali: la preparazione viola verso l’Atalanta

C'è grande voglia di riscatto in casa-Fiorentina dopo la figuraccia di Milano. Quell'inguardabile prestazione ha rovinato l'inizio di stagione viola e pure l'umore di Vincenzo Italiano, come detto dallo stesso tecnico viola in occasione del Torrino d'Oro. Di certo l'allenatore gigliato sta sfruttando e vuol sfruttare il più possibile la sosta a causa degli impegni delle varie Nazionali, per mettere a punto diverse situazioni all'interno della sua squadra e portare ad una condizione fisica migliore alcuni elementi che dovranno dare molto di più, visto che sono considerati da tutti fondamentali. Il pensiero ovviamente corre subito a M'Bala Nzola e Dodo, che in queste prime uscite ufficiali hanno faticato non poco e sembrano lontani dalla loro condizione migliore, ma anche ad Arthur, che da anni non era più abituato a giocare così tanto in pochi giorni. Poi ci sono Jonathan Ikoné ed Antonin Barak, due che sono mancati come il pane in queste prime settimane, anche perché senza di loro, in pratica, né Gonzalez né Bonaventura hanno potuto tirare il fiato.