Italiano in sala stampa: “Attacco unico problema, dobbiamo svegliarci”

"Fischi dei tifosi? Mi dispiace uscire dallo stadio così, penso siano fischi di frustrazione, perché tirare trenta volte in porta e non fare gol porta delusione. Pareggiamo una partita che abbiamo gestito dall'inizio alla fine, potevamo partire con tre punti, ci rifaremo alla prossima. Ci dobbiamo dare una sveglia sotto porta, non c'è altro da dire, l'unico problema di stasera è lì davanti, è quello che non ci ha fatto vincere stasera. Continueremo a lavorare per migliorare sotto porta, l'alternativa è la soluzione individuale, altre strade non ne conosco. Se la rosa è all'altezza del doppio impegno? Ci stiamo adattando a giocare tanto e allenarci poco. Possiamo dire la nostra in questa Conference League, anche se non so in quali termini. Le energie si cerca di non sprecarne tante, ma quando spingi fino al 95' spendi, tra due giorni si rigioca e speriamo di fare una prestazione di livello".