Italiano: “In Coppa reazione fantastica, che orgoglio gli applausi. Il Napoli…”

Le parole di Vincenzo Italiano in vista della sfida del Maradona: "E' stata una bella soddisfazione vedere anche uno stadio entusiasta nonostante non fosse arrivata una vittoria"

Come da prassi per la società viola, Vincenzo Italiano ha rilasciato una breve intervista ai canali ufficiali in vista della sfida di domani contro il Napoli di Rudi Garcia. Queste le sue dichiarazioni: