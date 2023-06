Italiano in conf: “Stagione straordinaria. Adesso tutti a Praga”

Le parole di Vincenzo Italiano in conferenza stampa nel post partita della sfida con il Sassuolo, parlando inoltre del West Ham

Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, ha parlato in conferenza stampa post partita ai microfoni. Questo quanto raccolto da Radio Bruno: "Con i 5 cambi si possono cambiare le sorti delle partite. concludiamo questo campionato al meglio, era quello che volevamo in vista di Praga. Ringrazio questo pubblico straordinario, tutti insieme dovremmo andare a Praga per mettere la ciliegina sulla torta".